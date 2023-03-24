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Война закончится после вывода российских войск из Украины, - Шольц

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Пятница 24 марта 2023 17:25
Война закончится после вывода российских войск из Украины, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что война окончится после вывода российских войск с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Совершенно ясно, как эта война может закончиться. Россия должна вывести войска", - заявил Шольц после проходившего в Брюсселе саммита ЕС.

Канцлер также отметил, что европейские страны могут помешать российскому диктатору Владимиру Путину "навязать свои империалистические цели" и изменить границы в Европе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что канцлер Германии Олаф Шольц сомневается, что война в Украине может быстро завершиться.

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Олаф Шольц Война России против Украины
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