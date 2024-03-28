Війна не закінчиться, доки Україна не буде сильною: Зеленський назвав три умови

"Допоки триватиме війна? У даній ситуації, допоки Україна не буде сильною. Україна ще не така сильна, якою може бути. Нам потрібно дати можливість діяти на полі бою", - наголосив глава держави.

Зеленський уточнив, що для цього Україні необхідні, по-перше, системи Patriot, які можуть надати США, - вони допоможуть розблокувати небо. По-друге, нашій країні потрібен паритет в артилерії після того, як українські захисники підуть вперед. І третьою умовою є далекобійні ракети.

"Якщо Росія знає, що їй на голову може прилетіти дрон, вона менше стріляє. Якщо вона знатиме, що в Україні є ракети, настільки ж далекобійні як їх Х або "Кинджали", то вони менше стрілятимуть і по людях, і по енергетиці, тому що Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) буде боятися за те, що люди винесуть його з Кремля", - додав глава держави.