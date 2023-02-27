Війна на виснаження та "дружба" з Китаєм: що дізналася розвідка Естонії про стратегію Путіна

На думку авторів доповіді, метою Москви є "військово-політична капітуляція України". Президент Росії Володимир Путін вважає, що стійкість України та її підтримка з боку Заходу швидше звалиться, ніж стійкість Росії.

Стратегічні плани

Путін вважає, що Україна ще не досягла "точки перелому". Саме тому він і надалі наполягатиме на планомірному знищенні електро- та водопостачання України.

"Росія не готова відмовитися від окупованих територій. Скоріше передбачається, що змучена Україна врешті-решт сяде за стіл переговорів. Потім, як тільки ви почнете переговори, Росія розраховує, що зможе встановити свої умови і вийти з переговорів переможцем", - йдеться у доповіді.

Зовнішня політика Росії

Стратегічні цілі Росії залишаються незмінними, попри військові поразки в Україні: підпорядкування сусідньої держави, руйнування західної єдності та трансформація європейської безпеки.

Згідно з наявною EFSI інформацією, Росія перенаправляє свої дипломатичні ресурси із Заходу в інші регіони світу. Руйнування єдності Заходу, включаючи солідарність при введенні санкцій, залишається головною метою Росії щодо Заходу.