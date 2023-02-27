Війна на виснаження та "дружба" з Китаєм: що дізналася розвідка Естонії про стратегію Путіна

Служба зовнішньої розвідки Естонії (EFSI) опублікувала свої оцінки війни в Україні у звіті під назвою "Міжнародна безпека та Естонія 2023". У ньому були проаналізовані цілі Росії та співробітництво Москви та Пекіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт, опублікований на сайті естонської розвідки.
На думку авторів доповіді, метою Москви є "військово-політична капітуляція України". Президент Росії Володимир Путін вважає, що стійкість України та її підтримка з боку Заходу швидше звалиться, ніж стійкість Росії.
Путін вважає, що Україна ще не досягла "точки перелому". Саме тому він і надалі наполягатиме на планомірному знищенні електро- та водопостачання України.
"Росія не готова відмовитися від окупованих територій. Скоріше передбачається, що змучена Україна врешті-решт сяде за стіл переговорів. Потім, як тільки ви почнете переговори, Росія розраховує, що зможе встановити свої умови і вийти з переговорів переможцем", - йдеться у доповіді.
Стратегічні цілі Росії залишаються незмінними, попри військові поразки в Україні: підпорядкування сусідньої держави, руйнування західної єдності та трансформація європейської безпеки.
Згідно з наявною EFSI інформацією, Росія перенаправляє свої дипломатичні ресурси із Заходу в інші регіони світу. Руйнування єдності Заходу, включаючи солідарність при введенні санкцій, залишається головною метою Росії щодо Заходу.
Путін хоче "сформувати геополітичні коаліції авторитарних режимів, які протистоять, не довіряють Заходу і виступають проти демократії та верховенства права".
Москва прагне не лише до політичного та економічного співробітництва, а й, як у випадку з Іраном, до військового співробітництва.
Ключовою фігурою у цьому контексті є 71-річний Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Російської Федерації, який багато подорожує Близьким Сходом та Азією.
"Однак, за нашою оцінкою, глобальний Південь та Схід не можуть замінити для Росії Захід", - йдеться у документі.
Застосування ядерної зброї малоймовірне, частково через міжнародну протидію цьому та через низьку військову ефективність.
"Але Росія тримає ядерну карту на столі, щоб розпалити страх перед війною на Заході та відмовити західні країни від допомоги Україні", - йдеться у документі.
Китай ретельно працює над створенням коаліції однодумців.
Росія відіграє важливу роль у зусиллях Китаю для досягнення цієї мети. Не слід недооцінювати тим, хто хоче бачити ознаки погіршення відносин між двома країнами, зазначають у розвідці.
"З політичної точки зору Росія - чи не єдиний партнер Китаю з великою дипломатичною позицією та здатністю суттєво впливати на міжнародні відносини та баланс сил, у тому числі у міжнародних організаціях", - заявляють у розвідці.
З погляду Пекіна, краще мати Росію як друга, ніж ворога. Крім того, поведінка Росії як агресивного і непередбачуваного актора дає китайцям можливість зображувати із себе справедливу і миролюбну державу, яка має при цьому ті самі цілі, що і Росія.
Однак Москву все більше дратує "асиметрія", яка зростає між Росією та Китаєм.
Росія вкрай стурбована зовнішньою політикою, в якій активна участь Китаю призвела до того, що становище Москви скомпрометоване. Це включає, наприклад, Центральну Азію. Китай встановив тісніші зв'язки з колишньою радянською республікою Казахстан.
Нагадаємо, раніше в Національній розвідувальній службі та Норвезькій службі поліційної безпеки (PST) заявили, що загроза з боку Росії щодо Норвегії є однією з найбільших.
Також ми писали, що розвідка Нідерландів заявила про загрозу диверсій Росії.
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