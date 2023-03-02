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Війна на виснаження: чи готові до неї українці

Фото: українці сумніваються у ресурсах Росії для війни на виснаження (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2023 року більшість українців (67%) вважають, що Росія вичерпує свої ресурси і що для України реально разом із партнерами не у віддаленому майбутньому здобути перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Вірять у значний запас ресурсів росіян і тривале виснажливе протистояння з туманним кінцем - 22%. Ще 11% не змогли визначитися з цього питання.

За останніми даними КМІС у лютому лише 9% українців готові до територіальних поступок в обмін на мир, 87% - виступають проти цього. Навіть серед тих, хто вважає, що Росія все одно має достатньо ресурсів для тривалої війни, 75% виступають проти територіальних поступок в обмін на мир.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, після російського широкомасштабного вторгнення в Україні спостерігається сплеск оптимізму, який стабільно тримається на високому рівні.

"Результати щодо сприйняття міцності Росії показують нам, що оптимізм все одно переважає, але є більш стриманим і більш обережним. Це важливо, оскільки надмірна самовпевненість буде шкодити досягненню перемоги і краще реалістичніше оцінювати поточні можливості та ситуацію. З іншого боку важливо підтримувати оптимістичний погляд, хоч і в стримано-обережних рамках, оскільки значно більш деструктивним буде для України сценарій скочування в депресію і песимістичний образ майбутнього", - додав він.

За його словами, принципово важливим є те, що навіть серед умовно песимістично налаштованих громадян абсолютна більшість відкидають концепцію обміну територій на мир. "Одні українці можуть недооцінювати ворога, інші - переоцінювати його сили, проте абсолютна більшість і перших, і других при цьому прагне боротьби і перемоги", - вважає соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у лютому 2023 року для 87% українців жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

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