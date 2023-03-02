Війна на виснаження: чи готові до неї українці

Вірять у значний запас ресурсів росіян і тривале виснажливе протистояння з туманним кінцем - 22%. Ще 11% не змогли визначитися з цього питання.

За останніми даними КМІС у лютому лише 9% українців готові до територіальних поступок в обмін на мир, 87% - виступають проти цього. Навіть серед тих, хто вважає, що Росія все одно має достатньо ресурсів для тривалої війни, 75% виступають проти територіальних поступок в обмін на мир.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, після російського широкомасштабного вторгнення в Україні спостерігається сплеск оптимізму, який стабільно тримається на високому рівні.

"Результати щодо сприйняття міцності Росії показують нам, що оптимізм все одно переважає, але є більш стриманим і більш обережним. Це важливо, оскільки надмірна самовпевненість буде шкодити досягненню перемоги і краще реалістичніше оцінювати поточні можливості та ситуацію. З іншого боку важливо підтримувати оптимістичний погляд, хоч і в стримано-обережних рамках, оскільки значно більш деструктивним буде для України сценарій скочування в депресію і песимістичний образ майбутнього", - додав він.

За його словами, принципово важливим є те, що навіть серед умовно песимістично налаштованих громадян абсолютна більшість відкидають концепцію обміну територій на мир. "Одні українці можуть недооцінювати ворога, інші - переоцінювати його сили, проте абсолютна більшість і перших, і других при цьому прагне боротьби і перемоги", - вважає соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.