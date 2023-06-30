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Війна - не виправдання для утисків прав громад та закручування гайок на місцях, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Сергей Новиков

В країні, яка прагне в ЄС та НАТО, має розвиватися місцеве самоврядування і не повинно бути недемократичних методів управління державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка на відкритті конференції з демократичного врядування.

"Місцеве самоврядування в усіх демократичних країнах будується знизу вверх, а не навпаки. І це - основа демократії та розвитку держави. Сильне місцеве самоврядування є гарантією залученості громадян до процесів у країні. Саме це продемонстрували минулого року муніципалітети, які змогли об’єднати людей для захисту своїх громад від окупантів. Також підкреслив, що війна не є виправданням для утисків прав громад, для закручування гайок на місцях, для політичних розбірок і протистояння. Це не потрібно і не призведе до успіху ні всередині країни, ні в боротьбі з агресором", - заявив Кличко.

Він також підкреслив, що децентралізація в Україні була однією з ключових реформ в останні роки. І забезпечує більш ефективне використання ресурсів та більш об’єктивне врахування потреб громад, зазначив Кличко.

"Сьогодні викликає стурбованість надмірна централізація влади, використання правоохоронних органів для тиску на бізнес та місцеву владу. Вплив центральних органів влади на судову систему. Не повинно бути політичної боротьби і недемократичних методів в управлінні державою, яка прагне в ЄС та НАТО", - наголосив Кличко.

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Віталий Кличко