Война - не оправдание для ущемления прав громад и закручивания гаек на местах, - Кличко

"Местное самоуправление во всех демократических странах строится снизу вверх, а не наоборот. И это - основа демократии и развития государства. Сильное местное самоуправление - гарантия вовлеченности граждан в процессы в стране. Именно это продемонстрировали в прошлом году муниципалитеты, которые смогли объединить людей для защиты своих громад от оккупантов. Также подчеркнул, что война не оправдание для ущемления прав громад, для закручивания гаек на местах, для политических разборок и противостояния. Это не нужно и не приведет к успеху ни внутри страны, ни в борьбе с агрессором", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что децентрализация в Украине была одной из ключевых реформ в последние годы. И обеспечивает более эффективное использование ресурсов и более объективный учет потребностей общин, отметил Кличко.

"Сегодня вызывает обеспокоенность чрезмерная централизация власти, использование правоохранительных органов для давления на бизнес и местные власти. Влияние центральных органов власти на судебную систему. Не должно быть политической борьбы и недемократических методов в управлении государством, стремящимся в ЕС и НАТО", - подчеркнул Кличко.