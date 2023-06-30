RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Война - не оправдание для ущемления прав громад и закручивания гаек на местах, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Сергей Новиков

В стране, стремящейся в ЕС и НАТО, должно развиваться местное самоуправление и не должно быть недемократических методов управления государством.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко на открытии конференции по демократическому управлению.

"Местное самоуправление во всех демократических странах строится снизу вверх, а не наоборот. И это - основа демократии и развития государства. Сильное местное самоуправление - гарантия вовлеченности граждан в процессы в стране. Именно это продемонстрировали в прошлом году муниципалитеты, которые смогли объединить людей для защиты своих громад от оккупантов. Также подчеркнул, что война не оправдание для ущемления прав громад, для закручивания гаек на местах, для политических разборок и противостояния. Это не нужно и не приведет к успеху ни внутри страны, ни в борьбе с агрессором", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что децентрализация в Украине была одной из ключевых реформ в последние годы. И обеспечивает более эффективное использование ресурсов и более объективный учет потребностей общин, отметил Кличко.

"Сегодня вызывает обеспокоенность чрезмерная централизация власти, использование правоохранительных органов для давления на бизнес и местные власти. Влияние центральных органов власти на судебную систему. Не должно быть политической борьбы и недемократических методов в управлении государством, стремящимся в ЕС и НАТО", - подчеркнул Кличко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко