UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна виходить на новий рівень: чим Росія атакує з повітря та як Україна від цього захищається

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни під час масованих атак не лише застосовують ракети, але й ударні БПЛА. Це свідчить, що війна виходить на новий рівень і це потребує підсилення української ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, вже понад 4000 ракет Росія вже випустила по Україні. І це не з урахуванням С-300, РСЗВ і, ймовірно, таких ракет як Х-58 та Х-59.

"Мова йде про тисячі (запущених ракет - ред.) і зрозуміло, що ми витратили на них дуже багато боєкомплектів (БК). Втім, добре, що ми маємо друзів, які нам надають комплекси для захисту, зокрема Словаччина надала нам один С300 ну і відповідно до нього певну кількість БК", - каже Ігнат.

Він також звернув увагу на використання ворогом дронів, зокрема, "Шахедів", що є доволі дешевою зброєю, яка має на меті виснажувати ППО.

"Тут два моменти - ці дрони розосереджують увагу, бо летять в комплексі з ракетами Х-101, "Калібрами", інший момент - на ці БПЛА треба витрачати зенітні ракети, тому що це найефективніший засіб. Тому що саме вони мають радіолокаційні засоби і можуть виявляти їх в темну пору доби", - пояснює Ігнат.

Тож, на тлі цього, як зазначив речник Повітряних сил, союзниками було ухвалено рішення щодо постачання таких систем як Hawk, яких є дуже багато у світі.

"Цей комплекс начебто "морально застарілий", але хіба у нас новіші "Бук" чи С-300? А Hawk прийшов деяку модернізацію ракети і може допомогти знищувати безпілотники противника. Війна виходить на новий рівень, і саме ударні БПЛА, баражуючі боєприпаси, як їх називають правильно, становлять певну загрозу", - зазначив Ігнат.

Він звернув також увагу на те, що Росія має свої "Ланценти" та вона планує скручувати іранські літаки на своїй території.

"Тому треба на це реагувати, відповідно ППО Сухопутних військ має теж підсилюватися і ефективно насичувати всю територію країни, де ворог може завдавати нам шкоди", - підсумував Ігнат.

Зазначимо, раніше в ЗСУ пояснили, як Росія атакує з повітря Україну і коли загроза є вищою.

Нагадаємо, як раніше розповіли в Повітряних силах, Україні для самостійного захисту неба потрібно ще дуже багато комплексів ППО, зокрема західних зразків. При цьому для швидкого звільнення окупованих територій ЗСУ потребують літаки F-15, F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОВоздушные силы УкраиныВійна Росії проти України