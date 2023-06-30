Війна з Україною обходиться Москві дедалі дорожче, - британська розвідка

У звіті за червень 2023 року Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу (SIPRI) оцінив, що бюджет військових витрат Росії на 2023 рік становить близько 6,6 трлн рублів (85,8 млрд доларів). Це відповідає приблизно 4,4% ВВП Росії порівняно з 3,6% у 2021 році до вторгнення в Україну.

Проте справжні військові витрати Росії залишаються невизначеними через відсутність прозорості, зокрема через використання секретних статей бюджету, частку яких припадає приблизно 22% всього бюджету уряду Росії.

"Хоча на війну в Україні витрачається лише частина оборонного бюджету, збільшення видатків наголошує на вартості діяльності Росії в Україні. Крім того, Росія майже напевно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними видатками на оборону через війну, включаючи витрати на безпеку в окупованих регіонах та оборонні заходи у регіонах, що межують з Україною", - зазначають у Міноборони Британії.

Секретні витрати

Нагадаємо, секретні витрати російського бюджету становлять 26% і з початку року досягли 37,5 млрд доларів. До цих витрат відносяться оборона та національна безпека, а після початку війни до них, ймовірно, додалися витрати на окуповані території.

Тим часом, як повідомляло агентство Reuters, Росія за січень і лютий 2023 витратила військові потреби 26 млрд доларів, що на 282% більше, ніж за той же період рік тому.