Війна в Україні зайшла в глухий кут, а Путін зазнав стратегічної поразки, - адмірал НАТО

Драгоне заявив, що НАТО буде стояти з Україною до того дня, "коли ми зберемо її за столом переговорів для довготривалого миру".

Голова військового комітету НАТО додав, що з оперативної точки зору, на його думку, війна між Росією та Україною зайшла в глухий кут, і "майже настав час сісти та поговорити, бо це марна трата життів".

Вказуючи на той факт, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році призвело до приєднання до західного альянсу ще двох країн - Фінляндії та Швеції, - адмірал Драгон назвав війну стратегічною невдачею російського диктатора Володимира Путіна, попри нещодавній повільний, поступовий прогрес Росії на полі бою.

"Вони не отримають дружнього чи маріонеткового уряду, як у Білорусі. Путін не досягне успіху", - додав він.

На запитання, чи готові європейські країни продовжувати підтримувати оборону України, він відповів, що так. На його думку, це корисно, що вони отримали своєрідний сигнал тривоги й тепер беруть на себе відповідальність за власну оборону.

Щодо ризику майбутніх вторгнень чи нападів, адмірал Драгон сказав, що якщо десь і буде таке місце - і він наголосив на умовному способі - то це, ймовірно, будуть країни Балтії: Естонія, Латвія та Литва.

Але він зазначив, що, як заявляє НАТО, буде запрошено застосування статті 5, яка вважає напад на одну країну рівнозначним нападу на всі, і що НАТО стане на їх захист.