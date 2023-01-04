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Війна в Україні закінчиться до смерті Путіна, - Буданов

Фото: начальник ГУР МО України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Президент Росії Володимир Путін дуже хворий, він хворіє довго та дуже серйозно, проте побачити перемогу України в війні, що розпочала Росія він встигне, ще до своєї смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю ABC News

На запитання журналістки, чи хворий Путін, Буданов відповів, що російський диктатор хворий і вже дуже довго. Він також повідомив, що Путін хворий на рак.

"Ми просто знаємо це - від людей, джерел", - сказав начальник розвідки, ймовірно говорячи про людей, що наближені до російського диктатора.

Журналістка також спитала: коли, на думку Буданова, помре російський диктатор. На що він відповів, що, на його думку - дуже скоро, додавши, що він на це сподівається.

Водночас начальник ГУР зазначив, що він вважає, що війна в Україні має закінчитися до смерті Путіна. Проте зазначив, що після смерті диктатора у РФ відбудеться трансфер влади.

Нагадаємо, розвідка Данії в своєму розслідуванні зібрала немало інформації, що підтверджує хворобу Путіна. Водночас вона вважає, що в момент вторгнення російського диктатора в Україну на нього вплинули ліки, які він приймав під час лікування онкології.

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КИрило БудановВійна Росії проти України