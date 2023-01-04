Война в Украине закончится до смерти Путина, - Буданов

На вопрос журналистки, болен ли Путин, Буданов ответил, что российский диктатор болен и уже очень долго. Он также сообщил, что Путин болен раком.

"Мы просто знаем это - от людей, источников", - сказал начальник разведки, вероятно говоря о людях, приближенных к российскому диктатору.

Журналистка также спросила: когда, по мнению Буданова, умрет российский диктатор. На что он ответил, что, по его мнению - очень скоро, добавив, что он на это надеется.

В то же время, начальник ГУР отметил, что он считает, что война в Украине должна закончиться до смерти Путина. Однако отметил, что после смерти диктатора в РФ пройдет трансфер власти.