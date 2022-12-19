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Війна в Україні закінчиться до літа? Що говорять у РНБО про прогнози Буданова

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає реалістичним прогноз керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова щодо закінчення війни до початку літа наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова виданню "Українська правда".

"Я хочу, щоб Кирило не помилявся. Позитивно ставлюся до цього прогнозу", - сказав він.

Водночас Данілов заявив, що хотів би скорішої перемоги, але вона навряд чи можлива. "Я б хотів, щоб це сталося раніше. Але з урахуванням того, що я реаліст, розумію, що раніше весни-літа у нас навряд чи буде таке свято. Але воно обов'язково буде на нашій вулиці", - додав секретар РНБО.

Відповідаючи на питання, чи зайдуть ЗСУ наступного року у Луганськ, Донецьк та Сімферополь, Данілов відповів таким чином: "Вони мають обов'язково бути повернуті до нас, це буде наша територія, там буде наша влада".

Нагадаємо, керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що навесні ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року.

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