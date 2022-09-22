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Війна в Україні закінчиться лише за столом переговорів, - Макрон

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Війна Росії проти України закінчиться лише за столом переговорів.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Макрон ще раз наголосив на важливості поновлення переговорів між Києвом та Москвою.

"Все закінчиться лише за столом переговорів", - заявив він, закликавши до "миру шляхом переговорів" між двома країнами.

Зазначимо, що з успішним контрнаступом ЗСУ, зокрема, на Харківському напрямку, простежується дедалі більше інтересу росіян до переговорів.

Так, російський диктатор Володимир Путін нещодавно, а саме 16 вересня вперше за довгий час заговорив про війну проти України та поскаржився, що Київ "відмовляється від переговорів".

У свою чергу, на Банковій і сам президент Володимир Зеленський заявляли, що після виявлених звірств російських військових на деокупованих територіях говорити з РФ хочеться все менше, а тим більше на хвилі успішних наступальних дій.

Детальніше про те, які формати переговорів були в минулому, до чого вони привели і чому вони сьогодні йдуть на поле бою - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ФранціяЕммануель МакронВійна Росії проти України