Війна в Україні загрожує безпеці Європи та США, - голова Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін у своєму зверненні до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україні закликав Конгрес підтримати законопроєкт щодо надання допомоги та відзвітував про підтримку України з боку Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Пентагону.
"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну разом із міжнародними союзниками та партнерами, щоб забезпечити те, що їй потрібно для її оборони зараз і в майбутньому", - зазначив Остін.
Він підкреслив, що війна Росії загрожує не лише європейській безпеці, а й країнам поза межами Європи. За його словами, світ стане небезпечним, якщо Путін і його прихильники вирішать, що вони можуть стерти демократію з карти світу та змусити вільних людей жити в страху.
Крім того, глава Пентагону підсумував:
“Ми підтримуємо боротьбу України за свободу і тому що це правильно, і тому що це має значення для подальшої безпеки Америки”, – підкреслив Ллойд Остін.
Крім того, президент США Джо Байден заявив, що повномасштабна війна в Україні становить загрозу для всієї Європи та світу. Він наголосив, що Путін має заплатити ціну своїх дій, адже десять років тому він окупував Крим та досі намагається стерти Україну з карти.
Нагадаємо, можливості України ефективно вести боротьбу проти Росії залежать від підтримки Заходу. Завдяки їй Збройні сили продовжують вести бойові дії в небі, на землі та воді, а перемога стає недосяжною без зростання поставок та розширення асортименту. Визначено знакові озброєння, які зможуть змінити хід війни.
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