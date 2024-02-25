Война в Украине угрожает безопасности Европы и США, - глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин в своем обращении ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину призвал Конгресс поддержать законопроект о предоставлении помощи и отчитывался про поддержку Украины со стороны Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Пентагона.
"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину вместе с международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить то, что ей нужно для ее обороны сейчас и в будущем", – отметил Остин.
Он подчеркнул, что война России угрожает не только европейской безопасности, но и странам вне Европы. По его словам, мир станет опасным, если Путин и его сторонники решат, что они могут стереть демократию с карты мира и вынудить свободных людей жить в страхе.
Кроме того, глава Пентагона подытожил:
"Мы поддерживаем борьбу Украины за свободу и потому, что это правильно, и потому что это имеет значение для дальнейшей безопасности Америки", - подчеркнул Ллойд Остин.
Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что полномасштабная война в Украине представляет угрозу всей Европе и миру. Он подчеркнул, что Путин должен заплатить цену своих действий, ведь десять лет назад он оккупировал Крым и до сих пор пытается стереть Украину с карты.
Напомним, возможности Украины эффективно вести борьбу против России зависят от поддержки Запада. Благодаря ей Вооруженные силы продолжают вести боевые действия в небе, на земле и воде, а победа становится недостижимой без роста поставок и расширения ассортимента. Определены знаковые вооружения, которые смогут изменить ход войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.