Війна в Україні загрожує бджолам: вчені включили її до глобальних ризиків

У чому проблема

У звіті Університету Редінга "Нові загрози і можливості для збереження світових запилювачів" наводиться список із 12 найсерйозніших викликів для запилювачів. Один із них - збройні конфлікти. Наприклад, через війну в Україні країни змушені скорочувати різноманіття вирощуваних культур, що позбавляє бджіл джерел різнопланового харчування.

Інші загрози - мікропластик у вуликах (виявлений у більшості з 315 перевірених колоній медоносних бджіл у Європі), штучне освітлення, яке знижує нічні візити запилювачів до квітів на 62%, і забруднене повітря, що шкодить їхній здатності розмножуватись і виживати.

Також вулики забруднюються залишками антибіотиків із сільського господарства. Це впливає на поведінку бджіл, зокрема знижує їхню активність. Не менш небезпечними є й пестициди: навіть за формального дотримання "безпечних" норм, у поєднанні з іншими речовинами вони можуть мати токсичний ефект.

"Це не лише питання збереження природи. Запилювачі - основа нашої продовольчої системи, кліматичної стійкості та економічної безпеки. Захищаючи їх, ми захищаємо себе", - наголосив професор Саймон Поттс, провідний автор звіту.

Варіанти вирішення проблеми

Дослідники закликають до:

посилення законодавства проти антибіотикового забруднення;

переходу на електротранспорт для зниження впливу викидів;

створення квіткових середовищ у межах сонячних електростанцій;

селекції культур із кращим пилком і нектаром.

"Потрібна спільна робота - як на рівні політики, так і особистих рішень. Навіть облаштування квіткових клумб і місць для гніздування у власному саду - вагомий внесок", - додала співавторка дослідження докторка Діпа Сенапаті.