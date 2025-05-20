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Война в Украине угрожает пчелам: ученые включили ее в глобальные риски

Фото: Пчелам грозит смертельная опасность (Ukrinform,Yurii Rylchuk/GettyImages)
Автор: Татьяна Веремеева

Война в Украине стала одной из крупнейших новых угроз для пчел во всем мире, которые могут критически повлиять на их выживание в ближайшее десятилетие. Насекомые в опасности также из-за микропластика и уличного освещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В чем проблема

В отчете Университета Рединга "Новые угрозы и возможности для сохранения мировых опылителей" приводится список из 12 самых серьезных вызовов для опылителей. Один из них - вооруженные конфликты. Например, из-за войны в Украине страны вынуждены сокращать многообразие выращиваемых культур, что лишает пчел источников разнопланового питания.

Другие угрозы - микропластик в ульях (обнаружен в большинстве из 315 проверенных колоний медоносных пчел в Европе), искусственное освещение, которое снижает ночные визиты опылителей к цветам на 62%, и загрязненный воздух, что вредит их способности размножаться и выживать.

Также ульи загрязняются остатками антибиотиков из сельского хозяйства. Это влияет на поведение пчел, в частности снижает их активность. Не менее опасны и пестициды: даже при формальном соблюдении "безопасных" норм, в сочетании с другими веществами они могут иметь токсический эффект.

"Это не только вопрос сохранения природы. Опылители - основа нашей продовольственной системы, климатической устойчивости и экономической безопасности. Защищая их, мы защищаем себя", - отметил профессор Саймон Поттс, ведущий автор отчета.

Варианты решения проблемы

Исследователи призывают к:

  • усилению законодательства против антибиотикового загрязнения;
  • переходу на электротранспорт для снижения влияния выбросов;
  • созданию цветочных сред в пределах солнечных электростанций;
  • селекции культур с лучшей пыльцой и нектаром.

"Нужна совместная работа - как на уровне политики, так и личных решений. Даже обустройство цветочных клумб и мест для гнездования в собственном саду - весомый вклад", - добавила соавтор исследования доктор Дипа Сенапати.

Ранее мы писали об уникальных свойствах пчел и меда: почему мед может храниться вечно, как пчелы его изготавливают, какие существуют необычные виды, в частности пчелы-зозули, и какую роль мед мог играть в эволюции человеческого мозга.

РБК-Украина также рассказывало, почему пчелы погибают после укуса - из-за строения своего жала, которое застревает в коже и вырывается вместе с внутренними органами. Пчелы жалят только в случае угрозы, а агрессию могут вызвать резкие движения, запахи, темная одежда и погодные условия. В отличие от пчел, осы не погибают после укуса.

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