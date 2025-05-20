Война в Украине угрожает пчелам: ученые включили ее в глобальные риски

Война в Украине стала одной из крупнейших новых угроз для пчел во всем мире, которые могут критически повлиять на их выживание в ближайшее десятилетие. Насекомые в опасности также из-за микропластика и уличного освещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В отчете Университета Рединга "Новые угрозы и возможности для сохранения мировых опылителей" приводится список из 12 самых серьезных вызовов для опылителей. Один из них - вооруженные конфликты. Например, из-за войны в Украине страны вынуждены сокращать многообразие выращиваемых культур, что лишает пчел источников разнопланового питания.
Другие угрозы - микропластик в ульях (обнаружен в большинстве из 315 проверенных колоний медоносных пчел в Европе), искусственное освещение, которое снижает ночные визиты опылителей к цветам на 62%, и загрязненный воздух, что вредит их способности размножаться и выживать.
Также ульи загрязняются остатками антибиотиков из сельского хозяйства. Это влияет на поведение пчел, в частности снижает их активность. Не менее опасны и пестициды: даже при формальном соблюдении "безопасных" норм, в сочетании с другими веществами они могут иметь токсический эффект.
"Это не только вопрос сохранения природы. Опылители - основа нашей продовольственной системы, климатической устойчивости и экономической безопасности. Защищая их, мы защищаем себя", - отметил профессор Саймон Поттс, ведущий автор отчета.
Исследователи призывают к:
"Нужна совместная работа - как на уровне политики, так и личных решений. Даже обустройство цветочных клумб и мест для гнездования в собственном саду - весомый вклад", - добавила соавтор исследования доктор Дипа Сенапати.
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РБК-Украина также рассказывало, почему пчелы погибают после укуса - из-за строения своего жала, которое застревает в коже и вырывается вместе с внутренними органами. Пчелы жалят только в случае угрозы, а агрессию могут вызвать резкие движения, запахи, темная одежда и погодные условия. В отличие от пчел, осы не погибают после укуса.
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