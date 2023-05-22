Війна в Україні входить у критичну стадію, - прем'єр Британії

Війна Росії проти України входить у критичну стадію. Тому Британія підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, виступаючи перед парламентом після саміту G7, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Він заявив, що вітає посилення обмежень на експорт, який допомагає "російській військовій машині".

"Російські військові зазнають невдачі на полі бою, їхня економіка зазнає невдачі вдома, поки ми посилюємо задушливі санкції", - заявив він.

Британський прем'єр також сказав, що Захід стоїть за Україну і що "свобода повинна перемогти".

"Путін повинен знати, що ми нікуди не підемо", - заявив Сунак.

Прем'єр-міністр також підтвердив підтримку України з боку Великої Британії.

"Образ лідерів "Великої сімки", що стоять пліч-о-пліч із президентом Зеленським у Хіросімі, став потужним сигналом для всього світу: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив Сунак.

Допомога Британії Україні

Сполучене Королівство є одним із лідерів з постачання військової допомоги Україні. Так, нещодавно Велика Британія офіційно підтвердила передачу Україні ракет Storm Shadow. Ракети передані безкоштовно.

Зеленський у Японії

20 та 21 травня в японському місті Хіросіма президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті "Великої сімки". Серед іншого він зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Усі подробиці візиту українського лідера на саміт у Японії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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