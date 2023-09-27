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Війна в Україні торкнулася Румунії і становить ризик для громадян, - глава МЗС

Фото: Румунії торкнулася війна в Україні, заявила глава МЗС (facebook.com/mae.romania)
Автор: РБК-Україна

Міністер закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що війна Росії проти України "торкнулася безпосередньо Румунії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Це дуже серйозно, і це становить ризик для наших громадян", - сказала Одобеску у ході конференції "Виграти війну. Завоювання миру".

Міністр також засудила російські атаки дронами, коли її спитали про уламки на румунській території.

"Це порушення нашого повітряного простору. Уряд Румунії рішуче засудив усі атаки Росії на цивільну інфраструктуру України, на невинних людей за сотні метрів від румунського кордону", - сказала Одобеску,

Вона додала, що безпекова ситуація в регіоні погіршується, а те, що Росія останнім часом робить - обурливо. Зокрема, Одобеску наголосила на загрозах з боку Росії комерційному судноплавству в Чорному морі та загалом безпеці у регіоні.

Російські дрони падають в Румунії

Нагадаємо, у вересні декілька ударних дронів, якими росіяни атакували українські порти в Ізмаїлі, впали на території Румунії. Спочатку румунська влада заперечувала це, але потім почала підтверджувати факти падіння російських дронів. Крім того, задля безпеки місцевого населення у прикордонних румунських населених пунктах почали зводити бетонні укриття.

Додамо, в ніч на 26 вересня російські військові знову обстріляли дронами припортову інфраструктуру Ізмаїла. Зокрема, дрони влучили у поромну переправу між Україною та Румунією. Тоді місцеві жителі румунського Ісакчі зняли на камеру проліт декількох дронів та чули вибухи.

 

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