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Війна в Україні стала випробувальним полігоном для новітньої зброї на полі бою, - CNN

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 17:14
Війна в Україні стала випробувальним полігоном для новітньої зброї на полі бою, - CNN Фото: Війна в Україні стала випробувальним полігоном для новітньої зброї на полі бою (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Сполучених Штатах роками будуть вивчати використання Збройними силами України реактивних систем залпового вогню HIMARS. Війна в Україні стала випробувальним полігоном для інноваційної зброї на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Проведення Україною контрнаступальних операцій стало завдяки інноваціям на полі бою. ЗСУ використовують програмне забезпечення вітчизняного виробництва, яке дозволяє за допомогою звичайного планшета чи навіть смартфона наводити артилерію.

Видання зазначає, що у США оцінили такий підхід та заявили про його ефективність на полі бою. Американські офіцери повідомили CNN, що Україна - це "абсолютна збройова лабораторія у всіх сенсах". Розробники HIMARS отримали дані про те, як часто потрібне техобслуговування установки в умовах такого інтенсивного використання.

Під час використання артилерійських установок М777 з'ясувалося, що в ході інтенсивної стрілянини за короткий проміжок часу у стовбурі стираються нарізи, що робить її менш точною. Один з офіцерів США повідомив, що такі гаубиці у майбутньому можуть не використовувати, оскільки ці системи складніше швидко переміщати, щоб уникнути вогню у відповідь.

Видання зазначило, що ЗСУ внесли певні тактичні нововведення. Командування пристосувало свої операції до використання груп піхоти з Javelin проти колон техніки РФ під Києвом.

Крім цього, українці внесли тактичні нововведення, коли командування пристосувало свої операції до використання груп піхоти з Javelin проти російських колон техніки під час спроби захоплення Києва.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала більше ніж 4 тисячі одиниць бронетехніки, артилерійських установок й інших систем озброєнь для боротьби з Росією. Сьогодні ж НАТО надсилає все більше летальної зброї.

РБК-Україна писало про те, що вже найближчими тижнями Британія направить в Україну ескадрон танків Challenger 2 та 30 САУ AS90.

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