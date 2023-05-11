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Війна в Україні спричинила найбільше у світі вимушене переміщення людей в 2022 році

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Четвер 11 травня 2023 13:36
Війна в Україні спричинила найбільше у світі вимушене переміщення людей в 2022 році Фото: війна в Україні спричинила найбільше у світі вимушене переміщення людей в 2022 році (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Війна в Україні спричинила найбільше вимушене переміщення людей у світі у 2022 році та призвела до внутрішнього переміщення 16,9 млн осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Зазначається, що 5,9 млн осіб все ще залишаються переміщеними на кінець року, тоді як решта покинула Україну або ж ризикнула повернутись до своїх домівок.

Згідно з даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень й Норвезької організації, разом із незначними переміщеннями в Росії, Казахстані, Киргизстані й Вірменії, загальна кількість переміщених осіб у регіоні Європи та Центральної Азії досягла 17 мільйонів осіб.

Щодо України, деякі з підрахованих ВПО - люди, які були змушені переїжджати два або більше разів.

В інтерв'ю троє з чотирьох переміщених українців заявили, що повернення додому було б найкращим вирішенням їхньої ситуації в середньостроковій перспективі. Водночас в короткостроковій, як вони вважають, це складно реалізувати через наявність вибухонебезпечних залишків, відсутність базових послуг і неможливість знайти роботу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно збільшили перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

Тим часом для учнів, які покинули Україну, розширили список країн, у яких можна скласти національний мультипредметний тест.

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