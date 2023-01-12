Війна в Україні призвела до найбільших порушень прав людини у 2022 році, - HRW

Війна Росії проти України призвела до найбільших порушень прав людини у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.
"Повномасштабне вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну в лютому і звірства, що послідували за ним, швидко посіли перше місце у світовому порядку денному з прав людини у 2022 році", - йдеться у звіті.
Наголошується, що ООН встановила, що щонайменше 70 цивільних осіб стали жертвами незаконних убивств у Бучі, включаючи безсудні страти, які є воєнними злочинами. Ця схема російських звірств повторювалася незліченну кількість разів.
"Росія супроводжує свої жорстокі військові дії в Україні репресіями проти правозахисників та антивоєнних активістів у Росії, придушуючи інакодумство та будь-яку критику путінського правління", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, "у деяких випадках російські солдати стратили мирних жителів у імпровізованих місцях тримання під вартою. Інші були страчені без суду та слідства на місці після перевірок агентами служби безпеки - у їхніх будинках, у дворах та під'їздах ".
При цьому автори HRW додали, що одним із позитивних результатів дій Росії стала активізація всієї глобальної системи прав людини, створеної для врегулювання таких криз.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.