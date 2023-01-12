Війна в Україні призвела до найбільших порушень прав людини у 2022 році, - HRW

"Повномасштабне вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну в лютому і звірства, що послідували за ним, швидко посіли перше місце у світовому порядку денному з прав людини у 2022 році", - йдеться у звіті.

Наголошується, що ООН встановила, що щонайменше 70 цивільних осіб стали жертвами незаконних убивств у Бучі, включаючи безсудні страти, які є воєнними злочинами. Ця схема російських звірств повторювалася незліченну кількість разів.

"Росія супроводжує свої жорстокі військові дії в Україні репресіями проти правозахисників та антивоєнних активістів у Росії, придушуючи інакодумство та будь-яку критику путінського правління", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, "у деяких випадках російські солдати стратили мирних жителів у імпровізованих місцях тримання під вартою. Інші були страчені без суду та слідства на місці після перевірок агентами служби безпеки - у їхніх будинках, у дворах та під'їздах ".

При цьому автори HRW додали, що одним із позитивних результатів дій Росії стала активізація всієї глобальної системи прав людини, створеної для врегулювання таких криз.