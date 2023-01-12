Война в Украине привела к крупнейшим нарушениям прав человека в 2022 году, - HRW

"Полномасштабное вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину в феврале и последовавшие за ним зверства быстро заняли первое место в мировой повестке дня по правам человека в 2022 году", - говорится в отчете.

Отмечается, что ООН установила, что по меньшей мере 70 гражданских лиц стали жертвами незаконных убийств в Буче, включая бессудные казни, которые являются военными преступлениями. Эта схема российских зверств повторялась бесчисленное количество раз.

"Россия сопровождает свои жестокие военные действия в Украине репрессиями против правозащитников и антивоенных активистов в России, подавляя инакомыслие и любую критику путинского правления", - говорится в сообщении.

Как отметил Верховный комиссар ООН по правам человек Фолькер Тюрк, "в некоторых случаях российские солдаты казнили мирных жителей в импровизированных местах содержания под стражей. Другие были казнены без суда и следствия на месте после проверок агентами службы безопасности — в их домах, во дворах и подъездах".

При этом авторы HRW добавили, что одним из положительных результатов действий России стала активизация всей глобальной системы прав человека, созданной для урегулирования подобных кризисов.