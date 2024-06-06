Війна в Україні показала здатність Південної Кореї виробляти зброю швидше, ніж США, - ЗМІ

Що відомо про компанію

Hanwha Aerospace Co є провідним оборонним підрядником Південної Кореї, що виготовляє наземне озброєння вже майже 50 років і ніколи не зупинявся, навіть попри те, що закордонні конкуренти перейшли на винищувачі шостого покоління та безпілотні дрони. Донедавна військові аналітики вважали Hanwha пережитком, а її продукцію недостатньою для ведення війни 21 століття.

"Війна в Україні, яка майже повністю ведеться на землі, довела їхню неправоту. Бронетехніка та боєприпаси старої школи Hanwha користуються великим попитом, не в останню чергу тому, що корейська компанія може постачати їх швидше та з меншими витратами, ніж компанії США чи ЄС", - пишуть журналісти.

Зазначається, що за два роки, що минули після російського вторгнення, річний дохід Hanwha від експорту зброї зріс в одинадцять разів і склав 1,1 мільярда доларів, а Акції зросли приблизно на 350%.

Чим виробник із Південної Кореї відрізняється від США

Щоб задовольнити незадоволений світовий попит, минулого року Hanwha найняла сотні нових співробітників. Володіючи більшою науково-дослідною групою, компанія тепер також планує розробити двигун для винищувачів шостого покоління, але її основною продукцією залишиться більш традиційна зброя.

Генеральний директор Hanwha Aerospace Сон Дже Іл заявив, що США володіють 40% світових оборонних систем, але вони не можуть зробити все це.

"Ми орієнтуємося на середньоваговики, САУ, бронетехніку, танки. У цьому ми вже конкурентоспроможні на світовому ринку", - сказав він.

Кому Південна Корея постачає зброю

Польща була активним покупцем, замовивши з 2022 року щонайменше 670 самохідних гаубиць К9 і 290 ракетних установок.

Hanwha відправила гаубиці до Єгипту і боєприпаси до Великої Британії. Якщо запропонована угода з Румунією відбудеться, вона стане десятою країною, яка купила K9. Минулого року корейська компанія обійшла німецького конкурента Rheinmetall AG і поставила Австралії 129 танків.

Ця угода вартістю щонайменше 5 мільярдів австралійських доларів (3,3 мільярда доларів) є одним із найбільших військових проєктів в історії Австралії.

Південна Корея живе в очікуванні війни

Bloomberg нагадує, що на Корейському півострові вже багато років немає активного конфлікту, війна офіційно так і не закінчилася. Північна Корея продовжує проводити ракетні випробування, а диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив, що у нього є "законне право знищити Південну Корею".

Для Hanwha та інших вітчизняних виробників зброї загроза, що зберігається, створює стійкий внутрішній попит.

"У Європі вже давно панує мир. Але Південна Корея перебуває в такому становищі, що її оборонна промисловість обов'язково процвітатиме. Це не обов'язково те, на що в ідеалі ми б витрачали гроші, але ми змушені це робити через Північну Корею", - сказав Сон.

Зброя Південної Кореї дешевша

Також журналісти вказують, що коли американські та європейські оборонні підрядники намагаються відновити або наростити виробництво, Hanwha пропонує покупцям переваги безперебійних виробничих ліній, безперебійних ланцюжків постачань і коротших термінів доставки.

Hanwha може зібрати свою флагманську гаубицю K9 приблизно за 180 днів - у два-три рази швидше, ніж її конкуренти.

"Завдяки меншим накладним витратам її продукція також дешевша. K9 коштує близько 3,5 мільйонів доларів, що становить від половини до однієї третини ціни світових конкурентів" - додало видання.