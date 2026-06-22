Війна в Україні показала, чого бракує Заходу для захисту від дронів

Як зазначає видання, повномасштабна війна Росії проти України показала, що для ефективної боротьби з дронами потрібні не лише дорогі високотехнологічні системи, а й простіші рішення для своєчасного виявлення загроз.

Західні армії мають сучасні датчики для виявлення ракет і бойових літаків, однак війна безпілотників виявила прогалини у можливостях протиповітряної оборони, які потребують нових технологічних рішень.

Заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі сер Джон Стрінгер заявив, що країнам Заходу необхідно збільшувати інвестиції у відповідні системи виявлення.

"Для цілей оборонної протиповітряної оборони нам потрібно повернутися до інвестицій у ті датчики, які нам потрібні", - зауважив він.

За словами Стрінгера, частина таких рішень є новими для багатьох західних держав. Зокрема, йдеться про недорогі акустичні датчики, які працюють на основі мікрофонів та допомагають виявляти безпілотники.

"І ми бачили, як це реалізується в Україні", - зазначив представник НАТО.

У виданні наголосили, що саме війна в Україні стала одним із ключових факторів переосмислення сучасної протиповітряної оборони. Масове використання дронів перетворило їх на постійну загрозу як на фронті, так і в тилу, змушуючи західні армії шукати нові способи виявлення та нейтралізації таких цілей.