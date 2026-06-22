Война в Украине показала, чего не хватает Западу для защиты от дронов

Как отмечает издание, полномасштабная война России против Украины показала, что для эффективной борьбы с дронами нужны не только дорогие высокотехнологичные системы, но и более простые решения для своевременного обнаружения угроз.

Западные армии располагают современными датчиками для обнаружения ракет и боевых самолетов, однако война беспилотников выявила пробелы в возможностях противовоздушной обороны, которые требуют новых технологических решений.

Заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе сэр Джон Стрингер заявил, что странам Запада необходимо увеличивать инвестиции в соответствующие системы обнаружения.

"Для целей оборонной противовоздушной обороны нам нужно вернуться к инвестициям в те датчики, которые нам нужны", - отметил он.

По словам Стрингера, часть таких решений является новой для многих западных государств. В частности, речь идет о недорогих акустических датчиках, которые работают на основе микрофонов и помогают обнаруживать беспилотники.

"И мы видели, как это реализуется в Украине", - отметил представитель НАТО.

В издании подчеркнули, что именно война в Украине стала одним из ключевых факторов переосмысления современной противовоздушной обороны. Массовое использование дронов превратило их в постоянную угрозу как на фронте, так и в тылу, заставляя западные армии искать новые способы обнаружения и нейтрализации таких целей.