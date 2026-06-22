Війна в Україні показала, чого бракує Заходу для захисту від дронів
Досвід війни в Україні змушує Захід переглядати підходи до протиповітряної оборони та звертати увагу на несподівані технології.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.
Як зазначає видання, повномасштабна війна Росії проти України показала, що для ефективної боротьби з дронами потрібні не лише дорогі високотехнологічні системи, а й простіші рішення для своєчасного виявлення загроз.
Західні армії мають сучасні датчики для виявлення ракет і бойових літаків, однак війна безпілотників виявила прогалини у можливостях протиповітряної оборони, які потребують нових технологічних рішень.
Заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі сер Джон Стрінгер заявив, що країнам Заходу необхідно збільшувати інвестиції у відповідні системи виявлення.
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"Для цілей оборонної протиповітряної оборони нам потрібно повернутися до інвестицій у ті датчики, які нам потрібні", - зауважив він.
За словами Стрінгера, частина таких рішень є новими для багатьох західних держав. Зокрема, йдеться про недорогі акустичні датчики, які працюють на основі мікрофонів та допомагають виявляти безпілотники.
"І ми бачили, як це реалізується в Україні", - зазначив представник НАТО.
У виданні наголосили, що саме війна в Україні стала одним із ключових факторів переосмислення сучасної протиповітряної оборони. Масове використання дронів перетворило їх на постійну загрозу як на фронті, так і в тилу, змушуючи західні армії шукати нові способи виявлення та нейтралізації таких цілей.
Безпілотники стають одним із ключових інструментів сучасної війни, тому українські компанії активно працюють над створенням нових засобів протидії ворожим БПЛА.
Раніше українська компанія Yartura вже представляла лінійку дронів-перехоплювачів Dancer для боротьби з російськими безпілотниками. Нова версія Dancer 4.5.0 отримала вищу швидкість, систему автоматичного донаведення на ціль та заявлений захист від засобів радіоелектронної боротьби.