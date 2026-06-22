Война в Украине показала, чего не хватает Западу для защиты от дронов
Опыт войны в Украине заставляет Запад пересматривать подходы к противовоздушной обороне и обращать внимание на неожиданные технологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.
Как отмечает издание, полномасштабная война России против Украины показала, что для эффективной борьбы с дронами нужны не только дорогие высокотехнологичные системы, но и более простые решения для своевременного обнаружения угроз.
Западные армии располагают современными датчиками для обнаружения ракет и боевых самолетов, однако война беспилотников выявила пробелы в возможностях противовоздушной обороны, которые требуют новых технологических решений.
Заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе сэр Джон Стрингер заявил, что странам Запада необходимо увеличивать инвестиции в соответствующие системы обнаружения.
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"Для целей оборонной противовоздушной обороны нам нужно вернуться к инвестициям в те датчики, которые нам нужны", - отметил он.
По словам Стрингера, часть таких решений является новой для многих западных государств. В частности, речь идет о недорогих акустических датчиках, которые работают на основе микрофонов и помогают обнаруживать беспилотники.
"И мы видели, как это реализуется в Украине", - отметил представитель НАТО.
В издании подчеркнули, что именно война в Украине стала одним из ключевых факторов переосмысления современной противовоздушной обороны. Массовое использование дронов превратило их в постоянную угрозу как на фронте, так и в тылу, заставляя западные армии искать новые способы обнаружения и нейтрализации таких целей.
Беспилотники становятся одним из ключевых инструментов современной войны, поэтому украинские компании активно работают над созданием новых средств противодействия вражеским БПЛА.
Ранее украинская компания Yartura уже представляла линейку дронов-перехватчиков Dancer для борьбы с российскими беспилотниками. Новая версия Dancer 4.5.0 получила более высокую скорость, систему автоматического донаведения на цель и заявленную защиту от средств радиоэлектронной борьбы.