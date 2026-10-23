Війна в Україні насправді стосується лише Донбасу, - Рубіо

У CША вважають, що тільки розв'язання проблеми Донбасу може наблизити кінець війни Росії проти України. Сторони повинні піти на поступки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марка Рубіо, передає журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу в Х.

Донбас є ключовим у війні

Рубіо описав реалістичний шлях припинення повномасштбної війни Росії проти України.

"Це дуже складний конфлікт, і я знаю, що президент (США Дональд Трамп - ред.) присвятив йому величезну кількість часу. У нас є люди, які цілий день нічого не роблять, окрім як намагаються знайти спосіб змінити ситуацію та подолати ці розбіжності", - каже Рубіо.

Держсекретар зауважив, що має свою думку про те, чим є війна в Україні.

"Я б просто сказав вам, що ця війна - люди постійно говорять про те, що це війна в Україні. Ця війна стосується Донбасу. Вона стосується одного регіону країни", - впевнений він.

Дипломат додав, що Донбас займає приблизно 11% однієї частини України, яку Росія хоче і не може захопити військовим шляхом.

"Україна теж не бажає її віддавати. І у них є вагомі причини, чому вони не хочуть цього робити - заради суверенітету та власної безпеки в довгостроковій перспективі", - уточнив він.

Треба домовлятися

Рубіо задався питанням, чи можлива якась компромісна ситуація, чи Росії та Україні доведеться піти на певні поступки, щоб закінчити війну.

"Ця війна не буде вирішена військовим шляхом, а закінчиться лише дипломатичним. Чи можна досягти результату, за якого обидві сторони отримають певну вигоду, але також підуть на поступки та покладуть край цьому?" - каже держсекретар США.

За словами Рубіо, неможливо це зробити, якщо обидві сторони не будуть за столом переговорів. Тож США "раді зіграти роль посередника". Хоча просто залучення України та РФ до перемовин не вирішить цю проблему.

"Але у нас немає шансів вирішити її, якщо ми не зможемо залучити їх до переговорів", - зазначив Рубіо.

Чого хоче Путін

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово в обмін на початок мирних переговорів з Україною вимагав, щоб ЗСУ відійшли з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Окрім того, Україні потрібно відмовитись від вступу до НАТО.

Такий ультиматум пов'язаний з тим, що ворог не може силою захопити ці регіони.