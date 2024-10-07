Війна в Україні може закінчитись протягом двох тижнів без підтримки Заходу, - Боррель

Війна в Україні може закінчитися протягом двох тижнів, якщо Захід припинить надавати підтримку Києву. Однак це призведе до досягнення цілей російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20 хвилин.

"Багато хто хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед, самі українці. Але головне - як. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться через два тижні, і Путін досягне своїх цілей", - зазначив він. Боррель наголосив, що Європа має продовжувати підтримувати Україну, щоб у майбутньому переговори відбувалися на умовах, які забезпечують суверенітет і територіальну цілісність країни, що також важливо для безпеки Європи.