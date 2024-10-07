Война в Украине может закончиться в течение двух недель без поддержки Запада, - Боррель

Война в Украине может закончиться в течение двух недель, если Запад прекратит оказывать поддержку Киеву. Однако это приведет к достижению целей российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20 minutes.

"Многие хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Прежде всего, сами украинцы. Но главное - как. Если мы перестанем поддерживать Украину, война закончится через две недели, и Путин достигнет своих целей", - отметил он. Боррель подчеркнул, что Европа должна продолжать поддерживать Украину, чтобы в будущем переговоры проходили на условиях, обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность страны, что также важно для безопасности Европы.