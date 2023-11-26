Війна в Україні може вийти за межі півдня та сходу. Наєв назвав умову

Зокрема, розмовляючи з журналістами, Наєв попередив, що якщо Росія продовжить збільшувати виробництво зброї та вдосконалювати технології за допомогою своїх союзників, війна може знову вийти за межі сходу та півдня.

"Ми готуємося до цього. Ми будуємо оборону, мінуємо та тренуємо наші сили", - сказав він.

Генерал зазначив, що в Україні розуміють - щараз йде війна за ресурси.

"Російська Федерація отримує свої ресурси за допомогою "Осі зла" - це Північна Корея, це Іран. І ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо РФ їхніми ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але ми будемо боротися тим, що є", - констатував Наєв.

Для підтвердження своїх слів він навів наступний приклад - мета, на яку зі старими радянськими технологіями потрібно було витратити 100 снарядів, то із західними потрібно значно менше, вимірюючи цифрами до десяти.

"Тому технології завжди переважають. І я ще раз підкреслю, що ця допомога для нас дуже-дуже важлива", - резюмував генерал.

Співпраця Ірану, Північної Кореї та РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану у питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З того часу Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та громадянську інфраструктуру України. Тому на Іран накладають численні санкції. При цьому, Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "Шахедів", який має бути побудований до кінця наступного року. При цьому Росія намагається створити 6 тисяч дронів до 2025 року з допомогою Ірану.

Щодо Північної Кореї, то нещодавно після двосторонніх переговорів з економіки, науки та технологій країни підписали протокол про розширення співробітництва в різних сферах. Зокрема, Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання почалося ще у серпні поточного року. Крім того, КНДР здійснила близько 10 постачань зброї до Росії, яких може вистачити приблизно на два місяці обстрілів.