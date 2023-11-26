Война в Украине может выйти за пределы юга и востока. Наев назвал условие

В частности, общаясь с журналистами, Наев предупредил, что если Россия продолжит увеличивать производство оружия и совершенствовать технологии с помощью своих союзников, война может снова выйти за пределы востока и юга.

"Мы готовимся к этому. Мы строим оборону, минируем и тренируем наши силы", - сказал он.

Генерал отметил, что в Украине понимают - сейчас идет война за ресурсы.

"Российская Федерация получает свои ресурсы с помощью "Оси зла" - это Северная Корея, это Иран. И мы с помощью наших партнеров, получая от них средства противовоздушной обороны, противостоим РФ их ресурсами. Надо понимать, что сокращение помощи реально ударит по нашей обороноспособности. Но мы будем бороться тем, что есть", - констатировал Наев.

Для подтверждения своих слов он привел следующий пример - цель, на которую со старыми советскими технологиями нужно было потратить 100 снарядов, то с западными - нужно значительно меньше, измеряя цифрами до десяти.

"Поэтому технологии всегда преобладают. И я еще раз подчеркну, что эта помощь для нас очень важна", - резюмировал генерал.

Сотрудничество Ирана, Северной Кореи и РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С тех пор Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции. При чем, Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов", который должен быть построен до конца следующего года. При этом Россия пытается создать 6 тысяч дронов к 2025 году с помощью Ирана.

Что касается Северной Кореи, то недавно после двусторонних переговоров по экономике, науке и технологиям страны подписали протокол о расширении сотрудничества в различных сферах. В частности, Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года. Кроме того, КНДР осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить примерно на два месяца обстрелов.