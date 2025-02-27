Війна в Україні і не тільки: Трамп назвав теми зустрічі зі Стармером

Президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером сьогодні, 27 лютого. Сторони хочуть обговорити війну Росії проти України.
Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами Трампа, для нього велика честь бачити Стармера в Овальному кабінеті. Він назвав британського прем'єра "особливою людиною".
Президент США додав, що він часто бував у Британії і збирається поїхати туди знову. Це станеться вже в найближчому майбутньому.
"Сьогодні ми будемо обговорювати багато речей. Ми будемо обговорювати Росію, Україну, будемо обговорювати торгівлю і безліч інших питань, і я думаю, ми можемо сказати, що по кожному з них у нас буде взаєморозуміння. У нас прекрасні стосунки, і, чесно кажучи, ми з прем'єр-міністром зустрічалися вже двічі. Ми дуже добре ладнаємо", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер сьогодні, 27 лютого, перебуває з візитом у США.
Як писали західні ЗМІ, глава британського уряду може представити президенту США Дональду Трампу план відправки європейських солдатів в Україну.
За даними WSJ, такий план передбачає розміщення в Україні до 30 тисяч військових країн Європи.
При цьому план враховує і допомогу від США. Згідно з документом, американці повинні будуть "підтримувати" європейських солдатів у разі, якщо їм загрожуватиме небезпека з боку російських військ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.