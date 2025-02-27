Війна в Україні і не тільки: Трамп назвав теми зустрічі зі Стармером

За словами Трампа, для нього велика честь бачити Стармера в Овальному кабінеті. Він назвав британського прем'єра "особливою людиною".

Президент США додав, що він часто бував у Британії і збирається поїхати туди знову. Це станеться вже в найближчому майбутньому.

"Сьогодні ми будемо обговорювати багато речей. Ми будемо обговорювати Росію, Україну, будемо обговорювати торгівлю і безліч інших питань, і я думаю, ми можемо сказати, що по кожному з них у нас буде взаєморозуміння. У нас прекрасні стосунки, і, чесно кажучи, ми з прем'єр-міністром зустрічалися вже двічі. Ми дуже добре ладнаємо", - зазначив Трамп.