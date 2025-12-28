UA

Війна та санкції ведуть російську економіку до колапсу, - ЦПД

Фото: війна та санкції ведуть російську економіку до колапсу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Органи статистики Росії офіційно зафіксували падіння промислового виробництва в країні в листопаді 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як зазначили у ЦПД, найбільше падіння зафіксовано в галузі виробництва тракторів - понад 61%, бульдозерів - майже 54%, пасажирських вагонів - 50%, ліфтів - більш як 37%, автомобільне виробництво обвалилося на більш ніж 34%.

Дані статистики оприлюднені невдовзі після "прямої лінії" російського диктатора Володимира Путіна, де він вкотре намагався переконати росіян, що економіка РФ в умовах війни і санкцій "почувається чудово", а деяке зниження темпів зростання - це свідомий крок уряду для збереження "якості економіки".

"Насправді ж у РФ дедалі частіше порівнюють нинішню ситуацію з кризовими 90-ми, адже доходи населення падають, тоді як фіскальне навантаження через війну зростає", - зазначили у ЦПД.

У Центрі наголосили, що попри всі старання Путіна приховати реальний стан речей, його тезам суперечить навіть офіційна російська статистика. Санкції та величезні кошти, які Кремль змушений витрачати на продовження війни, впевнено ведуть російську економіку до колапсу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли що Росія стикається з серйозними економічними труднощами через війну в Україні, і у 2026 році ситуація може значно погіршитися.

Однак це не змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

