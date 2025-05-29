Война и киберугрозы: банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Украины
Национальный банк Украины обнародовал результаты нового опроса о системных рисках. Участники финансового рынка отмечают новые угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Опрос о системных рисках" НБУ за май 2025 года.
Война с Россией продолжает оставаться основным источником системных рисков в финансовом секторе. Риск мошенничества и кибернетических угроз заметно повысился с ноября 2024 года (+ 4 позиции) и занял второе место среди крупнейших угроз.
Три опроса подряд риски качества человеческого капитала в финансовом секторе попадают в пятерку крупнейших источников риска (+1 позиция с ноября 2024 года).
Также среди крупнейших угроз были риски деятельности правоохранительных органов и судебной системы (-2 позиции) и динамики притока иностранного капитала (+3 позиции).
По мнению респондентов, ослабла роль рисков общего уровня коррупции, качества законодательства и политической и социальной ситуации в стране.
По оценкам финучреждений, риски текущей и ожидаемой инфляции существенно выросли и попали в первую десятку крупнейших источников риска. Риски конкуренции, динамики обменного курса, государственной экономической политики, по оценкам респондентов, оказались в конце перечня по весомости.
Опрос длился с 6 по 21 мая 2025 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, десяти страховщиков и двух инвестиционных компаний. Итоговые результаты не взвешивались на размер банка / компании или их доли на рынке - все ответы равноценны. Представленные результаты основываются на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы Национальным банком Украины.
Напомним, быстрое окончание активных боевых действий в Украине оценивается как маловероятный риск для обновленного макропрогноза НБУ за апрель 2025 года. Зато существуют высокие риски эскалации боевых действий, дальнейшего разрушения производственных мощностей.
МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предусматривает рост экономики Украины в 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.
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