Війна стане інструментом відносин. Подоляк описав наслідки "компромісів" з Росією

Україна не піде на жодні територіальні компроміси з Росією. Це призведе до того, що війна стане інструментом у міжнародних відносинах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Просто усвідомте: будь-які територіальні "компроміси" не принесуть миру, а примножать жертви. Будь-які поступки РФ будуть перемогою Путіна(Володимир Путін, президент Росії, - ред.), легалізують вбивства і зроблять війну інструментом міжнародних відносин. Це буде кінець міжнародного права. Хіба хтось цього хоче?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк пояснив, чому війна в Україні може завершитись раніше, ніж повна деокупація.

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