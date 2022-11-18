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Война станет инструментом отношений. Подоляк описал последствия "компромиссов" с Россией

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Пятница 18 ноября 2022 13:16
Война станет инструментом отношений. Подоляк описал последствия "компромиссов" с Россией Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov/ru)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы с Россией. Это приведет к тому, что война станет инструментом международных отношений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Просто осознайте: любые территориальные "компромиссы" не принесут мира, а приумножат жертвы. Любые уступки РФ будут победой Путина(Владимир Путин, президент России, - ред.), легализуют убийства и сделают войну инструментом международных отношений. Это будет конец международного права. Разве кто-то этого хочет?", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк объяснил, почему война в Украине может завершиться раньше полной деоккупации.

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