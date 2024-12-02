Війна на складному етапі. Зеленський розповів, коли можливі дипломатичні рішення

В інтерв'ю президент підкреслив, що зараз українській армії бракує сил для звільнення усіх захоплених територій, у тому числі Крим, який Росія окупувала у 2014 році.

"Нашій армії не вистачає сил для цього. Це правда...Ми повинні знайти дипломатичні рішення", - сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що такі рішення можливі лише за умов зміцнення обороноздатності країни.

Він пояснив, що дипломатичні рішення можуть розглядатися лише тоді, коли Україна буде знати, що вона достатньо сильна для того, щоб Росія не розпочала нове вторгнення.

Президент також звернув увагу на те, що Росія наразі швидше просувається в східній частині України. Він зауважив, що підтримки української армії з боку партнерів станом на сьогодні недостатньо. Саме тому він закликав НАТО якомога швидше запросити Київ до переговорів про членство в організації.

Зеленський назвав членство в НАТО необхідним для безпеки і процвітання України, підкреслив, що війна вступила у "складний період".

Перемовини України та Росії

У різні етапі повномасштабної війни питання дипломатичного рішення конфлікту розглядалося з різних сторін. Важливим у цьому процесі залишається те, щоб вони були справедливими та відбулися у межах міжнародного права, про що неодноразово заявляв український уряд, розглядаючи можливість перемовин.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах в США тема дипломатичного завершення війни почала набувати нових обертів.

Зеленський назвав чіткі умови для того, щоб перемовини між Україною та Росією за посередництвом США все ж таки відбулися.