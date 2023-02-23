Війна Росії з Україною триватиме ще один рік, - глава Міноборони Британії

Війна Росії та України триватиме ще як мінімум рік. Путін перейшов межу і не збирається зупинятися.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
На запитання, чи ми побачимо, що війна між Україною та Росією триватиме ще через 12 місяців, Уоллес сказав: "Я думаю, що побачимо".
"Я думаю, що Росія продемонструвала повну зневагу не лише до життів народу України, а й до своїх власних солдатів", - сказав він.
Він додав, що понад 188 тисяч російських солдатів загинули чи отримали поранення внаслідок "катастрофічного прорахунку" Путіна.
"Коли хтось перейшов межу і думає, що це нормально робити так зі своїм народом, фактично керуючи м'ясорубкою для армії, я думаю, він не збирається зупинятися", - додав Уоллес.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у лютому 2023 року більшість (63%) українців вважають, що для перемоги у війні з Росією потрібно не менш як півроку або більше часу. У перемогу за кілька тижнів чи місяців вірять близько 20%, не вірять у перемогу лише 1%.