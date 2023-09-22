Війна Росії проти України значно вплинула на економіку Європи, - дослідження

Війна Росії проти України сповільнила економічне зростання і "значно" підштовхнула інфляцію до всієї Європи. Згідно з дослідженням Швейцарського національного банку, найгірші наслідки ще попереду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У доповіді йдеться, що відколи Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, в Європі спостерігалося зростання цін на енергоносії, потрясіння на фінансових ринках і різке скорочення економік Росії та України.

Аналіз впливу війни на економіку Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Швейцарії показує, що в четвертому кварталі 2022 року обсяг виробництва був би на 0,1-0,7% вищим, якби Москва не напала на Київ. Інфляція в кожній із країн була б на 0,2-0,4% нижчою, йдеться у повідомленні.

"Негативні наслідки війни, ймовірно, будуть набагато серйознішими в середньостроковій та довгостроковій перспективі, особливо щодо реальної економіки. Через один-два роки цей ефект, ймовірно, буде приблизно вдвічі більшим", - йдеться у доповіді.

У дослідженні говориться, що Німеччина виявилася країною, що найбільш постраждала. У четвертому кварталі 2022 року її ВВП був би на 0,7% вищим, а інфляція була б на 0,4% нижчою у четвертому кварталі 2022 року, якби Росія не вторгалася в Україну.

Особливо постраждала Великобританія: обсяг економічного виробництва скоротився на 0,7%, а інфляція зросла на 0,2%. Без війни у Франції інфляція була б на 0,3% нижчою, а ВВП - на 0,1% вищим, тоді як в Італії інфляція була б на 0,2% нижчою, а ВВП - на 0,3% вищим. Без війни ВВП Швейцарії був би на 0,3% вищим, а інфляція - на 0,4% нижчою, йдеться в дослідженні.

Світова економіка

Нагадаємо, у липні Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання світової економіки у 2023 році з 2,8% до 3,0%, прогноз на 2024 рік залишився тим самим - 3,0%.

МВФ прогнозує зростання економіки України у 2023 році на 1-3% після падіння на 29% у 2022 році через війну.