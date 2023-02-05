ua ru
Нд, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війна Росії проти України посилила залежність Європи від США, - NYT

Новость на русском →
Неділя 05 лютого 2023 07:41
Війна Росії проти України посилила залежність Європи від США, - NYT Фото: Війна Росії проти України посилила залежність Європи від США (whitehouse.gov)
Автор: Олег Васьків

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України держави Європи стали ще більше залежними від військової підтримки Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише газета, Вашингтон посилив вплив, згуртував союзників та організував допомогу Києву, надавши найбільшу кількість озброєнь та розвідувальних даних.

Відіграли провідну роль США й у нещодавньому рішенні передати Україні танки Leopard, хоча Німеччина спершу шукала способи відмовитися це робити.

"Мета президента Франції Еммануеля Макрона щодо "стратегічної автономії" - перетворення Євросоюзу на військову потугу, яка могла б діяти незалежно від Сполучених Штатів, - виявилася порожнім звуком", - відзначає NYT.

За словами експертів, війна Росії проти України змінила правила гри, і країни Центральної та Східної Європи одразу зрозуміли, що їм потрібні США для гарантії безпеки.

"Париж і Берлін не змогли забезпечити необхідне лідерство - як окремо, так і разом. Тому всі дивляться на Вашингтон як на головного арбітра, а не одне на одного", - додають аналітики.

Нагадаємо, у новому пакеті допомоги Сполучені Штати схвалили постачання ракет великої дальності до 150 кілометрів, які дозволять Україні звільнити Крим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ можуть готувати контрнаступ біля Вугледара: карти боїв
ЗСУ можуть готувати контрнаступ біля Вугледара: карти боїв
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна