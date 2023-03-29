Війна Путіна посилила дефіцит робочої сили у російській економіці, - Bloomberg

Дані Федеральної служби статистики свідчать про чисте збільшення чисельності збройних сил минулого року приблизно на 400 тисяч осіб на тлі і без того рекордно низького рівня безробіття, після того, як Путін наказав призвати 300 тисяч осіб у ході першої часткової мобілізації в країні з часів Другої світової війни.

За словами економіста Bloomberg по Росії Олександра Ісакова, загальна кількість призову, ймовірно, перевищила півмільйона. Це пов'язано з тим, що дані приховують нові набори замість втрачених з початку вторгнення і не враховують набір приватних військових компаній, таких як сумнозвісна група найманців "Вагнера".

За словами людей, знайомих із планом, цього року Кремль планує набрати ще 400 тисяч людей, оскільки Путін готується до тривалої війни. Путін затвердив мету збільшити чисельність російських збройних сил з 1,15 млн до 1,5 млн осіб, що може зайняти до 2026 року.

Сотні тисяч росіян призовного віку також втекли з країни після того, як Путін оголосив про мобілізацію у вересні, що посилило демографічний спад, який свідчить про те, що населення працездатного віку може скоротитися на 6,5% протягом наступного десятиліття. У грудні Банк Росії попередив, що "можливості розширення виробництва у російській економіці багато в чому обмежені кон'юнктурою ринку праці".

Близько третини галузей економіки, що відстежуються службою статистики, показали зниження зайнятості минулого року, але заклик на військову службу компенсував майже весь негативний вплив на загальну чисельність. Більше того, призов, що посилюється бігством росіян з країни, призвів до скорочення чоловічого резерву робочої сили та дефіциту в багатьох галузях.

Політики в Москві неодноразово вказували на стурбованість тим, що дефіцит робочої сили, що зростає, перешкоджає економіці Росії, оскільки підприємства і галузі прагнуть пристосуватися до безпрецедентних міжнародних санкцій, введених у зв'язку з війною.

Безробіття в Росії в січні знизилося до 3,6%, а реальна заробітна плата зростала в кожному з останніх трьох місяців 2022 на тлі нестачі кадрів.

За словами Ісакова, у той час як безробіття зростало в середньому на 2,4 відсоткових пункти під час трьох останніх рецесій у Росії, показник безробіття досяг найнижчого рівня у 2022 році і продовжує знижуватися.

Наталія Данина, керівник аналітичного відділу кадрової компанії HeadHunter у Росії, заявила, що щомісячний приріст вакансій перевищив зростання числа резюме, отриманих у лютому, вперше за останні 12 місяців. Показники пропозиції робочої сили можуть повернутися до рівня, що спостерігався після пандемії COVID-19 у Росії у 2021 році, "коли брак кадрів був на повну силу", сказала вона.

"Низький рівень безробіття у поєднанні з нестачею кадрів гальмує процеси структурної трансформації економіки, - сказала Данина. - Людей або немає, або вони не прагнуть змінити місце роботи у складних зовнішніх обставинах".