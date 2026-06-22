Війна проти Ірану обійшлася Пентагону в 40 млрд доларів, - CNN

За оцінками центру, перші 100 годин війни обійшлися США у 3,7 млрд доларів. Вже на 12-й день сукупні витрати склали близько 16,5 млрд доларів. Згодом щоденна вартість бойових дій знизилася, оскільки частота ударів була скорочена.

Загалом сума в 40 млрд доларів включає вартість боєприпасів, знищеного обладнання та збитків, завданих базам. Однак ця сума не включає операційні витрати, які вже були враховані в бюджеті Пентагону на 2026 рік, що перевищує 1 трлн доларів.

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Також, незважаючи на те, що основну частину витрат понесло Міністерство оборони США, конфлікт був витратним ще для двох відомств - Міністерства внутрішньої безпеки та Міністерства у справах ветеранів. Їм ця війна обійшлася в 1 млрд доларів.

Споживачі в США теж постраждали. Ціни на бензин зросли з середнього рівня менше 3 доларів за галон - до понад 4 доларів протягом більшої частини війни.

Згідно з даними дослідження вартості енергії, яке провів Браунівський університет, американські домогосподарства витратили на 253 долари більше, ніж заплатили б, якби не було війни.

Наразі нафта з Близького Сходу не видобувається вже 4 місяці. Загалом, за даними Kpler, світ за час війни втратив 1,15 млрд барелів нафти.

Також останні дані Бюро статистики праці свідчать про те, що інфляція вперше за три роки перевищила 4%, що зумовлено зростанням цін на енергоносії.