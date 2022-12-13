Війна продовжить підривати геополітичні кампанії Путіна по всьому світу, - ISW

Президент Росії Володимир Путін продовжує виснажувати свій бюджет на війну в Україні, і в процесі цього йому доведеться припинити фінансування інших міжнародних чи внутрішніх кампаній.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Російські сили перекидають обладнання та персонал з інших зон конфліктів, таких як Сирія та Нагірний Карабах, та можуть відмовитись від інших бойових дій та операцій м'якої сили на користь продовження затяжної війни в Україні.
Однак Путін, як і раніше, не бажає жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі та ризикує зіткнутися з фінансовим скрутним становищем, в якому він не зможе збалансувати максималістські цілі в Україні зі своїми глобальними кампаніями з проєктування влади.
Путін, наприклад, продовжував спроби відновити позиції Росії в Центральній Азії, без успіху запропонувавши створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном та Узбекистаном наприкінці листопада та під час засідання Вищої Євразійської економічної ради у Бішкеку.
Витрати Путіна на регіональні ініціативи "м'якої сили" вже засмутили кількох відомих провоєнних блогерів, які критикували Кремль за виділення майже 95 млн доларів на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечуючи при цьому російські сили на полі бою.
Військкори вважають, що Кремль неефективно використовує свою м'яку силу в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат.
Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, Путін готує населення до затяжної, виснажливої війни з Україною, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.
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