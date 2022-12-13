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Война продолжит подрывать геополитические кампании Путина по всему миру, - ISW

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент России Владимир Путин продолжает истощать свой бюджет на войну в Украине, и в процессе этого ему придется прекратить финансирование других международных или внутренних кампаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российские силы перебрасывают оборудование и персонал из других зон конфликтов, таких как Сирия и Нагорный Карабах, и могут отказаться от других боевых действий и операций мягкой силы в пользу продолжения затяжной войны в Украине.

Однако Путин по-прежнему не желает жертвовать своими геополитическими инициативами в краткосрочной перспективе и рискует столкнуться с финансовым затруднительным положением, в котором он не сможет сбалансировать максималистские цели в Украине со своими глобальными кампаниями по проецированию власти.

Путин, например, продолжал попытки восстановить позиции России в Центральной Азии, безуспешно предложив создать трехсторонний союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном в конце ноября и во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Расходы Путина на региональные инициативы "мягкой силы" уже расстроили нескольких известных провоенных блогеров, которые критиковали Кремль за выделение почти 95 млн долларов на развитие русскоязычных школ в Таджикистане, не обеспечивая при этом российские силы на поле боя.

Военкоры считают, что Кремль неэффективно использует свою мягкую силу в Таджикистане, что еще больше ставит под сомнение необходимость таких расходов.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Российские силы продолжают формировать и консолидировать свой состав сил на востоке Украины, чтобы укрепить оборону от украинских контрнаступлений вблизи границы Харьковско-Луганской области и поддержать ограниченные наступательные усилия в Донецкой области.
  • Министерство обороны России официально опровергло слухи о том, что начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов был или скоро будет заменен.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина намерена продолжить контрнаступления зимой после того, как сильные морозы позволят вести маневренную войну.
  • Высокопоставленные правительственные чиновники США, возможно, корректируют свои оценки способности и намерений Украины проводить контрнаступательные операции этой зимой.
  • Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки в районе Сватово и Кременной, в то время как украинские силы наносили удары по тылам в Луганской области.
  • Российские силы продолжали наземные атаки в районах Бахмут и Авдеевка-Донецк и вели оборонительные операции к юго-западу от Донецка.
  • Украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам и логистическим узлам вдоль важнейших наземных коммуникаций на юге Украины.
  • Российские войска укрепляют северные пляжи Крыма вдоль побережья Черного моря.
  • Российским силам может не хватать инфраструктуры для поддержки своих войск в Крыму.

Напомним, по мнению аналитиков ISW, Путин готовит население к затяжной, изматывающей войны с Украиной, которая по-прежнему направлена ​​на завоевание дополнительных территорий.

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