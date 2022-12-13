Война продолжит подрывать геополитические кампании Путина по всему миру, - ISW

Президент России Владимир Путин продолжает истощать свой бюджет на войну в Украине, и в процессе этого ему придется прекратить финансирование других международных или внутренних кампаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российские силы перебрасывают оборудование и персонал из других зон конфликтов, таких как Сирия и Нагорный Карабах, и могут отказаться от других боевых действий и операций мягкой силы в пользу продолжения затяжной войны в Украине.
Однако Путин по-прежнему не желает жертвовать своими геополитическими инициативами в краткосрочной перспективе и рискует столкнуться с финансовым затруднительным положением, в котором он не сможет сбалансировать максималистские цели в Украине со своими глобальными кампаниями по проецированию власти.
Путин, например, продолжал попытки восстановить позиции России в Центральной Азии, безуспешно предложив создать трехсторонний союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном в конце ноября и во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.
Расходы Путина на региональные инициативы "мягкой силы" уже расстроили нескольких известных провоенных блогеров, которые критиковали Кремль за выделение почти 95 млн долларов на развитие русскоязычных школ в Таджикистане, не обеспечивая при этом российские силы на поле боя.
Военкоры считают, что Кремль неэффективно использует свою мягкую силу в Таджикистане, что еще больше ставит под сомнение необходимость таких расходов.
Напомним, по мнению аналитиков ISW, Путин готовит население к затяжной, изматывающей войны с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.
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