Война продолжит подрывать геополитические кампании Путина по всему миру, - ISW

Российские силы перебрасывают оборудование и персонал из других зон конфликтов, таких как Сирия и Нагорный Карабах, и могут отказаться от других боевых действий и операций мягкой силы в пользу продолжения затяжной войны в Украине.

Однако Путин по-прежнему не желает жертвовать своими геополитическими инициативами в краткосрочной перспективе и рискует столкнуться с финансовым затруднительным положением, в котором он не сможет сбалансировать максималистские цели в Украине со своими глобальными кампаниями по проецированию власти.

Путин, например, продолжал попытки восстановить позиции России в Центральной Азии, безуспешно предложив создать трехсторонний союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном в конце ноября и во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Расходы Путина на региональные инициативы "мягкой силы" уже расстроили нескольких известных провоенных блогеров, которые критиковали Кремль за выделение почти 95 млн долларов на развитие русскоязычных школ в Таджикистане, не обеспечивая при этом российские силы на поле боя.

Военкоры считают, что Кремль неэффективно использует свою мягкую силу в Таджикистане, что еще больше ставит под сомнение необходимость таких расходов.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Российские силы продолжают формировать и консолидировать свой состав сил на востоке Украины, чтобы укрепить оборону от украинских контрнаступлений вблизи границы Харьковско-Луганской области и поддержать ограниченные наступательные усилия в Донецкой области.

Министерство обороны России официально опровергло слухи о том, что начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов был или скоро будет заменен.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина намерена продолжить контрнаступления зимой после того, как сильные морозы позволят вести маневренную войну.

Высокопоставленные правительственные чиновники США, возможно, корректируют свои оценки способности и намерений Украины проводить контрнаступательные операции этой зимой.

Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки в районе Сватово и Кременной, в то время как украинские силы наносили удары по тылам в Луганской области.

Российские силы продолжали наземные атаки в районах Бахмут и Авдеевка-Донецк и вели оборонительные операции к юго-западу от Донецка.

Украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам и логистическим узлам вдоль важнейших наземных коммуникаций на юге Украины.

Российские войска укрепляют северные пляжи Крыма вдоль побережья Черного моря.

Российским силам может не хватать инфраструктуры для поддержки своих войск в Крыму.

Напомним, по мнению аналитиков ISW, Путин готовит население к затяжной, изматывающей войны с Украиной, которая по-прежнему направлена ​​на завоевание дополнительных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.