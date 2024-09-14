Війна прийшла на територію РФ: події в Курській області стали головними для жителів Росії

"Події в Курській області" як головну подію назвали 40% жителів Росії.

Ще 12% назвали головною подією війни проти України.

Атаки дронів на Білгородську та інші регіони Росії запам'яталися 5% жителів Росії.

Арешт Павла Дурова згадали 3% респондентів.

Олімпіаду в Парижі та той факт, що Росію на неї не пустили, згадали 2% опитаних.

Опитування "Левада-центру" проведено з 22 по 28 серпня 2024 року серед 1619 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.