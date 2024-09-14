Війна прийшла на територію РФ: події в Курській області стали головними для жителів Росії

Операція ЗСУ у Курській області стала головною подією для жителів Росії у серпні 2024 року. Соціологи ставили відкрите питання без підказок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".
"Події в Курській області" як головну подію назвали 40% жителів Росії.
Ще 12% назвали головною подією війни проти України.
Атаки дронів на Білгородську та інші регіони Росії запам'яталися 5% жителів Росії.
Арешт Павла Дурова згадали 3% респондентів.
Олімпіаду в Парижі та той факт, що Росію на неї не пустили, згадали 2% опитаних.
Опитування "Левада-центру" проведено з 22 по 28 серпня 2024 року серед 1619 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.
Нагадаємо, за даними "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії (75%) підтримують війну з Україною .
За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, 76% українців впевнені, що всі жителі Росії відповідальні за агресію проти України.
Також більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.
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