Война пришла на территорию РФ: "события" в Курской области стали главными для жителей России

Операция ВСУ в Курской области стала главным событием для жителей России в августе 2024 года. Социологи задавали открытый вопрос, без подсказок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".
"События в Курской области" в качестве главного события назвали 40% жителей России.
Еще 12% назвали главным событием войну против Украины.
Атаки дронов на Белгородскую и другие регионы России запомнился 5% жителей России.
Арест Павла Дурова упомянули 3% респондентов.
Олимпиаду в Париже и тот факт, что Россию на нее не пустили, вспомнили 2% опрошенных.
Опрос "Левада-центра" проведен с 22 по 28 августа 2024 года среди 1619 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.
Напомним, по данным "Левада-Центра", абсолютное большинство жителей России (75%) поддерживают войну с Украиной.
По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова 76% украинцев уверены, что все жители России ответственны за агрессию против Украины.
Также большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.
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