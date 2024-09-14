Война пришла на территорию РФ: "события" в Курской области стали главными для жителей России

"События в Курской области" в качестве главного события назвали 40% жителей России.

Еще 12% назвали главным событием войну против Украины.

Атаки дронов на Белгородскую и другие регионы России запомнился 5% жителей России.

Арест Павла Дурова упомянули 3% респондентов.

Олимпиаду в Париже и тот факт, что Россию на нее не пустили, вспомнили 2% опрошенных.

Опрос "Левада-центра" проведен с 22 по 28 августа 2024 года среди 1619 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.