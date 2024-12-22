Війна може тривати довше: МВФ оприлюднив негативний сценарій для України

Експерти Міжнародного валютного фонду оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни. Сценарій передбачає, що війна триватиме до середини 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

Негативний сценарій передбачає більш тривалу та інтенсивну війну і більш тривалий та інтенсивний шок для економіки, ніж базовий сценарій, який передбачає, що війна закінчиться в четвертому кварталі 2025 року.

Загальний дефіцит зовнішнього фінансування в негативному сценарії становить 177,2 млрд доларів порівняно з 148 млрд доларів у базовому сценарії. Прогнози основних макроекономічних змінних для цього сценарію помітно гірші, ніж у базовому сценарії, і мають на увазі скорочення реального ВВП з подальшим повільним відновленням і вищу та стійкішу інфляцію.

Сценарій передбачає, що шок почнеться в першому кварталі 2025 року і матиме сильний вплив на настрої компаній і домогосподарств, а також на темпи повернення мігрантів і спричинить подальші масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та вимкнення електроенергії, порівняно з базовим сценарієм.

У результаті реальне зростання ВВП буде слабшим, ніж у базовому сценарії, тобто -2,5% у 2025 році (порівняно з 2,5-3,5% у базовому сценарії).

Високі потреби в обороні та слабша економічна активність призведуть до подальшого зростання дефіциту бюджету у 2025-2026 роках. Дисбаланс на валютному ринку знову з'явиться і, як очікується, збережеться протягом тривалішого часу з огляду на гірші показники експорту.

Подальше відновлення виробництва буде більш стриманим, ніж у базовому сценарії, з огляду на ще більшу шкоду основному капіталу та погіршення динаміки робочої сили, а також ослаблення балансів, унаслідок чого виробництво залишатиметься нижчим за довоєнний рівень упродовж тривалішого часу.

Поточний негативний сценарій передбачає деяке зближення з базовим рівнем у середньостроковій перспективі, що підтримується якорем вступу до ЄС, потоками зворотної міграції та приватними інвестиціями.

"Загалом, широкомасштабні обговорення з владою планів дій у надзвичайних ситуаціях під час шостого огляду підтверджують, що програма залишається надійною навіть у разі такого негативного сценарію. Дуже сильні політичні зобов'язання влади та послужний список, а також поновлені гарантії фінансування від міжнародних партнерів та очікуване полегшення боргового тягаря, вселяють упевненість у тому, що навіть у цьому оновленому негативному сценарії цілі програми з підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, відновлення стійкості боргу та забезпечення середньострокової зовнішньої життєздатності можуть бути досягнуті", - зазначають експерти МВФ.