Война может продлиться дольше: МВФ обнародовал негативный сценарий для Украины
Эксперты Международного валютного фонда обновили негативный сценарий для Украины на случай случае более интенсивной войны. Сценарий предполагает, что война продлится до середины 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.
Негативный сценарий предполагает более длительную и интенсивную войну и более продолжительный и интенсивный шок для экономики, чем базовый сценарий, который предполагает, что война закончится в четвертом квартале 2025 года.
Общий дефицит внешнего финансирования в негативном сценарии составляет 177,2 млрд долларов по сравнению с 148 млрд долларов в базовом сценарии. Прогнозы основных макроэкономических переменных для этого сценария заметно хуже, чем в базовом сценарии, и подразумевают сокращение реального ВВП с последующим медленным восстановлением и более высокую и устойчивую инфляцию.
Сценарий предполагает, что шок начнется в первом квартале 2025 года и окажет сильное влияние на настроения компаний и домохозяйств, а также на темпы возвращения мигрантов и повлечет за собой дальнейшие масштабные повреждения энергетической инфраструктуры и отключения электроэнергии по сравнению с базовым сценарием.
В результате реальный рост ВВП будет слабее, чем в базовом сценарии, т. е. -2,5% в 2025 году (по сравнению с 2,5-3,5% в базовом сценарии).
Высокие потребности в обороне и более слабая экономическая активность приведут к дальнейшему росту дефицита бюджета в 2025-2026 годах. Дисбаланс на валютном рынке снова появится и, как ожидается, сохранится в течение более длительного времени, учитывая худшие показатели экспорта.
Последующее восстановление производства будет более сдержанным, чем в базовом сценарии, учитывая еще больший ущерб основному капиталу и ухудшение динамики рабочей силы, а также ослабление балансов, в результате чего производство будет оставаться ниже довоенного уровня в течение более длительного
Текущий негативный сценарий предполагает некоторое сближение с базовым уровнем в среднесрочной перспективе, поддерживаемое якорем вступления в ЕС, потоками обратной миграции и частными инвестициями.
"В целом, широкомасштабные обсуждения с властями планов действий в чрезвычайных ситуациях в ходе шестого обзора подтверждают, что программа остается надежной даже в случае такого негативного сценария. Очень сильные политические обязательства властей и послужной список, а также возобновленные гарантии финансирования от международных партнеров и ожидаемое облегчение долгового бремени, вселяют уверенность в том, что даже в этом обновленном негативном сценарии цели программы по поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности, восстановлению устойчивости долга и обеспечению среднесрочной внешней жизнеспособности могут быть достигнуты", - отмечают эксперты МВФ.
Напомним, в МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предполагает рост экономики Украины 2025 году и ускорение роста до 5,3% в 2026 году.